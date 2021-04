Le strade di Inter e Atletico Madrid potrebbero intrecciarsi ancora una volta. I ‘Colchoneros’ vanno a caccia di un difensore

Uno dei punti di forza della straordinaria cavalcata dell’Inter in Serie A è certamente la tenuta difensiva. La truppa di Conte ha trovato grande equilibrio, soprattutto grazie al lavoro impeccabile dei tre centrali di difesa, che col tempo sono riusciti ad amalgamarsi al meglio. Tra questi anche Milan Skriniar, solo un anno fa apparentemente destinato alla cessione, ed ora punto fermo con de Vrij e Bastoni. Il suo exploit potrebbe però attirare anche le mire di alcuni club esteri, che necessitano di rinforzare quella zona di campo. Su tutti l’Atletico Madrid. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Skriniar erede di Gimenez: assalto Atletico Madrid

In Spagna scrivono che a giugno potrebbe concludersi l’avventura di Josè Maria Gimenez all’Atletico Madrid. L’uruguaiano potrebbe andare al Chelsea e come sostituto, in caso di permanenza di Simeone, potrebbe tornare in auge proprio il profilo di Skriniar rilanciatosi ai massimi livelli dopo una stagione tormentata, e il rischio cessione di un anno fa.

Gli spagnoli per lo slovacco potrebbero arrivare a 45 milioni di euro ma l’Inter non intende privarsi di uno dei pilastri della difesa titolare. Qualora però l’offerta dovesse essere leggermente più alta, i nerazzurri potrebbero anche pensare alla cessione per questioni meramente di bilancio. In questa stagione Skriniar ha ritrovato la miglior versione di se stesso, collezionando 33 presenze totali e tre reti, tutte concentrate in Serie A.