DIRETTA Serie A LIVE, Napoli-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

La trentunesima giornata di Serie A mette di fronte Napoli e Inter allo stadio Maradona. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Napoli nel posticipo che chiude la 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Da un lato i nerazzurri di Conte puntano ad allungare ulteriormente l’incredibile striscia di undici vittorie in un undici gare dopo il giro di boa per fare un altro passo verso lo scudetto. Dall’altro gli azzurri di Gattuso hanno bisogno di una vittoria per restare in corso per un posto nella prossima Champions League. All’andata finì 1-0 per l’Inter. Interlive.it vi offre la sfida del Maradona o in tempo reale.