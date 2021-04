Nuovo parametro zero dal Real Madrid: obiettivo Lucas Vazquez

Nuovo parametro zero dal Real Madrid: obiettivo Lucas Vazquez

Obiettivo Lucas Vazquez a parametro zero per l’Inter. Il madridista non sarà riconfermato e lascerà il Real a fine stagione per scadenza di contratto. L’Inter ci pensa per avere un’alternativa sulle fasce. La dirigenza è in contatto con gli agente e molto dipenderà anche dal quadro clinico del giocatore: Lucas, infatti, è attualmente infortunato e lamenta una distorsione al legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro, un infortunio da tenere sotto osservazione per evitare possibili complicazioni.

