Torna di moda per l’Inter un vecchio pallino come Federico Dimarco, ex nerazzurro oggi al Verona. Spunta un’idea di scambio

Nonostante la grande stagione dell’Inter di Antonio Conte, la dirigenza meneghina ha sempre nel mirino l’obiettivo di potenziare una rosa che ha nella corsia di sinistra il proprio punto ‘debole’. Perisic e Young si sono alternati per quasi tutta la stagione, prima del recente exploit di Darmian in quella zona di campo, ma in vista della prossima annata un nuovo terzino sinistro pare essere tra gli argomenti all’ordine del giorno. In particolare tornerebbe di moda una vecchia conoscenza dell’intero ambiente interista come Federico Dimarco.

Calciomercato Inter, torna di moda Dimarco: idea di scambio

L’Inter valuta concretamente il ritorno Dimarco che a Verona ha trovato la sua dimensione, mostrando passi da gigante nella sua crescita personale. Il club scaligero può riscattarlo sui 6-7 milioni di euro ma la società di Suning ha il 50% sulla futura rivendita. In questo contesto ecco che i due club potrebbero risolvere l’impasse con uno scambio.

Dimarco per Pinamonti potrebbe essere la soluzione utile ad accontentare tutte le parti in causa. Raiola ha eccellenti rapporti con la dirigenza del Verona e quindi può agevolare l’affare. L’ostacolo principale è però sempre lo stesso, e riguarda l’ingaggio del giovane centravanti dell’Inter che percepisce circa 2,7 milioni di euro.