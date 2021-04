Kolarov e Vidal ancora ai box: obiettivo Crotone

Conte dovrà ancora aspettare per il ritorno in campo di Kolarov e Vidal. Come riferisce il Corriere dello Sport, i due infortunati continuano a svolgere del lavoro personalizzato per recuperare al 100%. La speranza del tecnico è quella di averli a disposizione per la sfida contro il Crotone in programma il 1 maggio e valevole la 34a giornata della Serie A.

