Kolarov verso Bologna: è la prima scelta di Mihajlovic

Kolarov verso Bologna: è la prima scelta di Mihajlovic

Aleksander Kolarov andrà via a giugno come Young e Ranocchia a causa della scadenza del contratto. Per lui non è stata un’avventura felice con pochissime presenze e tante difficoltà in un ruolo che, nonostante l’età e l’enorme esperienza maturata, non è riuscito a fare suo seppur per caratteristiche sia in grado di ricoprire il ruolo di centrale di sinistra nella difesa a 3. Saluterà molto probabilmente con uno scudetto vinto ma la voglia di giocare prevarrà sui trofei. Da tempo si parla di un possibile sbarco a Bologna su indicazione ben precisa di Mihajlovic, pronto a consegnarli la fascia sinistra e tutte le punizioni e i calci piazzati come ai tempi della Lazio e della Roma. Kolarov potrebbe finire anche nel mirino del Cagliari qualora dovesse salvarsi: a Giulini, infatti, piace azzardare con i giocatori esperti nonostante non abbia avuto particolare fortuna in queste ultime stagioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio