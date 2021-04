Inter: oggi in un’assemblea di Lega i rappresentanti dei club si sono espressi in merito alla Superlega. Che cosa ha votato Beppe Marotta

Giornata importante oggi per la Serie A. Il Consiglio Federale si è riunito infatti per discutere della Superlega, o meglio, sulla possibilità di imporre una sorta di veto per impedire alle squadre che vogliono iscriversi ai campionati di partecipare a tornei non organizzati da Uefa e Fifa.

Risultato: tutti hanno votato un secco quanto convincente sì. Compreso, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta.