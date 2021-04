Calciomercato Inter: un giovane talento che piace molto ai nerazzurri potrebbe trasferirsi in Inghilterra al Manchester City di Guardiola

Nonostante giocatori di età avanzata come Samir Handanovic, Arturo Vidal e non solo, come dimostrano gli investimenti fatti per Nicolò Barella e Achraf Hakimi, l’Inter punta tanto su giovani di altissimo livello che possano crescere e fare la differenza sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Uno dei talenti emergenti che piace di più alla dirigenza nerazzurra è Andrija Radulovic, che però potrebbe trasferirsi presto al Manchester City. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Radulovic al Manchester City: Guardiola fa sul serio

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Andrija Radulovic potrebbe approdare al Manchester City. Il giovane giocatore serbo classe 2002 e attualmente in forze alla Stella Rossa, ha il contratto in scadenza nel 2022. I ‘Citizens’ sono fortemente interessati a portarlo in Premier League, con il tecnico Josep Guardiola che non si opporrebbe affatto a questo acquisto.

Il giovane giocatore, comunque, come riportato nell’intervista fatta un po’ di tempo fa da noi di Interlive al suo agente, Igor Kojic, piace molto anche all’Inter, soprattutto perché in grado di coprire il ruolo di esterno destro a tutta fascia. Ma il Manchester City non attenderà né i nerazzurri né nessun altro: vuole chiudere l’affare al più presto.