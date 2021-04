Camano: “Il rapporto di Lautaro con Conte e la squadra è incredibile, futuro Hakimi passa per l’Inter

Inter, l’agente Camano ha dato la sua opinione sul futuro dei suoi due assistiti Lautaro Martinez e Achraf Hakimi e ha confermato che per il momento sono entrambi concentrati sull’obiettivo scudetto, una volta raggiunto si parlerà del futuro

INTER AGENTE LAUTARO E HAKIMI INTERVISTA/ In attesa di poter festeggiare lo scudetto, il giocatore argentino Lautaro Martinez e l’esterno marocchino Achraf Hakimi, restano concentrati sull’obiettivo. Per quanto riguarda il loro futuro, ci sta pensando il loro agente Martin Camano, che ne ha parlato ai microfoni di Sky. Sul rinnovo dell’attaccante ha dichiarato: “In questo momento è concentrato sullo scudetto, ma poi parleremo con l’Inter per capire quello che succede, anche perché la situazione è complicata per la pandemia. Il rapporto con Conte e la squadra è incredibile, è il club che gli ha fatto fare il grande salto“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Gli hanno domandato del rapporto che ha con il suo compagno di reparto Romelu Lukaku e lui ha spiegato: “Sono amici, è una delle migliori coppie del mondo”. Per quanto riguarda invece la posizione dell’esterno destro ha spiegato: “Il futuro di Hakimi passa per l’Inter, ha scelto i nerazzurri per Conte. Quando ha lasciato il Dortmund aveva grandi opportunità”.