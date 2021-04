Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la nuova linea di Suning tra abbattimento costi e inserimento di giovani. Possibile assalto in casa Velez

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ Steven Zhang e quindi Suning detteranno una nuova ‘linea’ per l’Inter che prevede l’abbattimento dei costi, quindi del monte ingaggi, e l’inserimento in prima squadra di un maggior numero di giovani. La ‘rosea’ conferma quanto scritto da Interlive.it lo scorso gennaio, ovvero che potrebbe tornare Dimarco che però il Verona può riscattare, aggiungendo che verrà rispettato l’accordo con lo Standard Liegi per quanto riguarda la ricompra di Vanheusden fissata a circa 17 milioni di euro. Il belga potrebbe partire come riserva di Skriniar, anche se sappiamo che Conte voglia un giocatore più esperto come Maksimovic. Idem sulla corsia mancina, ok Dimarco ma dopo un Emerson Palmieri…

Calciomercato Inter, conferme su Almada: assalto a una ‘condizione’

Giovani per l’Inter? Anche dal Sudamerica, dato che il quotidiano milanese rilancia il forte interesse della dirigenza interista per il talento argentino Thiago Almada in forza al Velez. Il centrocampista classe 2001 è stimato da mezza Europa e per questo motivo vengono chiesti ben 20 milioni di euro per il suo cartellino. Parliamo di una cifra importante, diciamo pure troppo alta dati la crisi, tuttavia l’Inter ha intenzione di provarci. Al momento rimane alla finestra, ma se le casse lo consentiranno, l’assalto ci sarà.