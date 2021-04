Calciomercato Inter: nelle ultime ore dalla Spagna sono partite voci su un clamoroso ritorno in nerazzurro di Icardi. Perché è impossibile

L’Inter, grazie anche ai tantissimi gol forniti da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in questa stagione, si sta avvicinando sempre di più all’obiettivo scudetto. Nonostante ciò, Marotta e colleghi vogliono continuare ad aggiungere elementi in grado di fare la differenza nella rosa a disposizione di Antonio Conte. I nerazzurri, però, a causa del forte interesse di importanti top club europei potrebbero perdere alcuni giocatori fondamentali. In caso di addio di Romelu Lukaku, ad esempio, potrebbe fare ritorno, secondo ‘Fichajes’, Mauro Icardi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, riduzione costi e giovani in rosa | Doppio ritorno e colpo in Sudamerica

Calciomercato Inter, torna Icardi: perché è impossibile

Come detto, secondo ‘Fichajes’, in caso di addio di Romelu Lukaku potrebbe fare ritorno Mauro Icardi. Tuttavia, questo clamoroso ritorno di fiamma è veramente impossibile. Non difficile che accada, è proprio irrealizzabile. In primis per motivi economici, dato che al Psg l’attaccante argentino prende ben 10 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Interlive.it | Calciomercato, arrivano conferme: addio e ritorno in Premier

In secondo luogo, anche in caso di addio di Antonio Conte e Giuseppe Marotta, sarebbe davvero impossibile rivedere il centravanti sudamericano dopo quanto successo in nerazzurro a Milano. In più Romelu Lukaku segna, è uomo squadra e sta bene alla ‘Beneamata’. Se cambierà qualcosa, sarà per volontà del numero 9 del ‘Biscione’: in ogni caso, il sostituto non sarà mai Icardi; né per lui, né per Lautaro.