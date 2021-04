Inter, cessioni in arrivo: in 6 con la valigia pronta

Secondo la Gazzetta dello Sport, in casa Inter ci sono almeno 6 giocatori con la valigia pronta: si tratta di Kolarov, Young e Ranocchia per questioni contrattuali, essendo in scadenza e senza possibilità di rinnovo. Addio certo anche per Radja Nainggolan a titolo definitivo, mentre la società vorrebbe cedere anche Arturo Vidal e Alexis Sanchez, non considerati incedibili e con un ingaggio troppo alto.

