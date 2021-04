Spunta la ‘grana’ Vidal: vuole rimanere all’Inter

Arturo Vidal vuole rimanere all’Inter e non ha nessuna intenzione di lasciare Milano. Come riferiscono i rumors, il cileno avrebbe detto no all’Olympique Marsiglia per la prossima stagione. Le indiscrezioni de ‘La Provence’ riferiscono che Vidal vuole restare per Conte, convinto di poter essere molto utile alla causa per l’anno prossimo.

