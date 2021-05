Inter: la festa dei tifosi per lo scudetto conquistato dai nerazzurri entra nel vivo in piazza duomo a Milano. Tutte le foto più belle

Dopo il successo con il Crotone (0-2) e il pareggio tra Atalanta e Sassuolo (1-1), l’Inter si laurea matematicamente Campione d’Italia. La squadra di Antonio Conte è stata protagonista di un percorso straordinario in questa stagione che l’ha portata a meritare ampiamente il successo in campionato che mancava da ben undici anni.

L’ultima volta infatti arrivò nel 2010, quando alla guida della ‘Beneamata’ c’era José Mourinho. Adesso, però, il ‘Biscione’ è tornato a vincere e lo ha fatto in scioltezza. Tanti i fan presenti a Milano in piazza duomo per festeggiare un trionfo così tanto atteso. Che, come giusto che sia, appartiene anche a loro.