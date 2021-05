Lascia l’Inter con lo scudetto: Young via a parametro zero

Lascia l’Inter con lo scudetto: Young via a parametro zero

Ashley Young saluta l’Inter a costo zero con lo scudetto sul petto. All’esterno inglese non sarà rinnovato il contratto e saluterà i compagni per far ritorno in Premier League entro la prossima estate. Come riporta ‘Sky Sport’, potrebbe accasarsi al Watford, club che avrebbe già avviato i contatti con lui per un possibile trasferimento.

