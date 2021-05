Calciomercato Inter: il futuro di Lucien Agoume in nerazzurro è ancora in bilico. Rinnovo, interessi dei top club e non solo: le ultime

Sul futuro di Lucine Agoume continuano ad esserci tante ombre. Il centrocampista francese di proprietà dell'Inter e in prestito allo Spezia, non è certo di rimanere in nerazzurro in futuro. Come spiegato la scorsa volta in esclusiva da noi di Interlive, il giovane talento piace a tanti top club tra i quali il Bayern Monaco. Se non rinnovasse il suo contratto con la 'Beneamata', non mancano le pretendenti vogliose di accaparrarselo.

Calciomercato Inter, rimane in bilico il futuro di Agoume: LE ULTIME DI INTERLIVE

Nulla è certo nel futuro di Lucien Agoume. Esattamente, perché nonostante secondo alcune indiscrezioni il giocatore fosse vicino a trovare un accordo con l’Inter in vista del 2024, la verità è decisamente un’altra. Non giunge infatti nessuna conferma riguardo a tale prolungamento, con il contratto del centrocampista francese che rimane quindi in scadenza nel 2022. Al momento non risultano nuovi contatti tra la dirigenza e l’entourage del ragazzo.

Il futuro di Agoume rimane perciò pieno di dubbi. Proprio per questo, top club come il Bayern Monaco rimangono alla porta. Anche perché, come appreso dalla nostra redazione, l’Inter non ha ancora iniziato a parlare di futuro con il giovane talento: di tempo per farlo ce n’è, ammesso e non concesso che la ‘Beneamata’ voglia puntare sul classe 2002.