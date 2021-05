Il Real Madrid vuole fare spesa in casa Inter. Il presidente Florentino Perez punta dritto su quello che ritiene il degno erede di Luka Modric

Altro che Hakimi, il Real Madrid punta un altro big dell’Inter di Antonio Conte. Stando alle clamorose indiscrezioni di calciomercato di ‘Diariogol’, il presidente delle ‘Merengues’ Florentino Perez lo considera il degno erede del Pallone d’Oro Luka Modric, ‘sogno’ nerazzurro nell’estate 2018. Parliamo di Nicolò Barella, titolarissimo della formazione nerazzurra costato più di 40 milioni di euro bonus inclusi due estati fa.

Calciomercato Inter, Barella al Real Madrid: scenario clamoroso ma la verità è un’altra

Per la fonte ispanica il Real Madrid è disposto a comprare subito Barella ma – scenario clamoroso se non da fantamercato – a lasciarlo all’Inter in prestito fino a giugno 2022, ovvero quando scadrà il contratto di Modric. Per la mezz’ala sarda, invece, pronto un contratto a cifre ovviamente superiori alle attuali con la ‘Beneamata’, cioè 2,5 milioni di euro netti l’anno. La società targata Suning potrebbe sì privarsi di uno dei suoi big per esigenze di bilancio, tuttavia escludiamo che il ‘sacrificato’ possa essere eventualmente proprio Barella, il quale è destinato a diventare il capitano, ereditando la fascia da Samir Handanovic.