Branca: ”Difficilissimo un ritorno all’Inter. Mourinho il top”

Branca: ”Difficilissimo un ritorno all’Inter. Mourinho il top”

Marco Branca, intervistato dal ‘Corriere dello Sport’, ha parlato di un ipotetico ritorno all’Inter e di Mourinho che torna in Italia per allenare la Roma: “Un ritorno all’Inter? Dopo aver vinto tanto ci vogliono enormi motivazioni per fare nuovamente molto bene. C’è bisogno di altro. Mourinho alla Roma? Credo che abbia scelto la piazza perfetta per lui perché è un tecnico che vive di stimoli e Roma è piena di stimoli. Nella sua testa c’è un solo pensiero: vincere. Con questa mossa i Friedkin stanno mandando un messaggio davvero molto importante sul loro progetto, dimostrano di essere ambiziosi e a lungo termine. Mourinho in calo? Non scherziamo, ha vinto ovunque… Al Tottenham potrebbe non essere andata come hanno sperato in molti ma la bacheca e la storia di José parlano da soli” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio