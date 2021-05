Lautaro Martinez potrebbe venir sacrificato per esigenze di bilancio, nel frattempo però l’Inter punta a chiudere la questione rinnovo di contratto

La cessione non è esclusa, considerato che i problemi economico-finanziari dell’Inter potrebbero costringere la stessa a un ‘sacrificio’ sul calciomercato, tuttavia allo stato attuale delle cose il club nerazzurro è intenzionato a ‘blindarlo’: parliamo di Lautaro Martinez, uno degli uomini più decisivi della cavalcata scudetto della squadra di Antonio Conte. Il cambio di agente, dalla coppia Yaque-Zarate all’agenzia di Camano che rappresenta già Hakimi, ha riaperto il file rinnovo dopo che era stata trovata una intesa di massima coi vecchi procuratori, come sottolineato ieri dal Ds Ausilio.

Calciomercato Inter, summit a breve con agente Lautaro: rinnovo in arrivo

I rapporti tra i nerazzurri e Camano sono eccellenti, per cui un accordo verrà presto trovato anche con lui. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di incontro a breve tra le parti, con la fumata bianca che potrebbe verosimilmente arrivare più o meno sulle stesse basi della passata intesa: ovvero prolungamento fino a giugno 2024 con aumento dello stipendio a circa 4,5-5 milioni di euro netti più bonus. In aggiunta la cancellazione della clausola esistente, come noto fissata a 111 milioni di euro e valida solo per l’estero oltre che dal 1° al 7 luglio. Insomma l’Inter vuole tenersi stretto il numero dieci di Bahia Bianca, certo se poi dovesse arrivare una proposta irrinunciabile…