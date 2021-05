Helveg: “Non è stato un guadagno per Christian Eriksen che l’attesa fosse così lunga”

Inter, l’ex difensore Thomas Helveg ha voluto dare la sua opinione su Christian Eriksen e sul suo rendimento nell’anno e mezzo nella squadra meneghina: dall’inizio difficile fino alla consacrazione finale

INTER HELVEG SU ERIKSEN/ L’ex difensore Thomas Helveg, ha voluto dare la sua opinione su Christian Eriksen e sui motivi per cui ha fatto molta fatica inizialmente. Queste le sue prime dichiarazioni a TV2 Sport: “Conosco un po’ il modo in cui si comportano i fan laggiù, e conosco anche l’immagine della stampa. A posteriori, non è stato un guadagno per Christian Eriksen che l’attesa fosse così lunga prima che fosse presentato, perché le aspettative sono state costantemente aumentate di giorno in giorno. Queste aspettative che i fan hanno finito per avere erano davvero alte. In realtà ero seduto lì a pensare: ‘Christian, dannazione, sarà un compito arduo rispondere a dovere’. La sua partenza è stata un po’ imbarazzante, ma poi fortunatamente è finita come doveva finire“.

La Danimarca è stata inserita nel gruppo B del prossimo Europeo che si disputerà tra poco più di un mese, insieme a Belgio, Russia e Finlandia e, in merito alla situazione del giocatore nerazzurro in vista di questa importante competizione, ha spiegato: “Temevo che non avrebbe giocato abbastanza prima della fase finale. Visto con gli occhi di un danese, questo titolo gli darà anche coraggio. Quindi è assolutamente gratificante per molti aspetti”.