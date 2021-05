L’Atletico Madrid di Simeone fa sul serio per un obiettivo dell’Inter di Antonio Conte, ovvero Rodrigo De Paul. Trattativa avviatissima con l’Udinese dei Pozzo

Ha fatto notizia il blitz milanese di ieri di Rodrigo De Paul. L’argentino, come noto obiettivo concreto dell’Inter, è stato a pranzo nel ristorante di Javier Zanetti riaccendendo le voci di calciomercato in merito al suo passaggio in nerazzurro. In serata, attraverso un comunicato stampa, l’Udinese ha comunque precisato che il suo numero dieci ha fatto tappa a Milano “per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche”.

Per Marotta e soci, comunque, non sarà affatto semplice mettere le mani su De Paul, da poco passato a Raiola. Oltre all’aspetto economico, con l’impossibilità ad oggi per i dirigenti interisti di fare ma anche solo progettare investimenti importanti se non dopo qualche cessione, c’è da tener conto della concorrenza. Concorrenza rappresentata da Juventus, Milan e soprattutto dall’Atletico Madrid di Simeone. Stando a Interlive.it il club spagnolo è molto interessato tanto che ha già avviato una trattativa con i Pozzo, che per il cartellino del classe ’94 – esplicita richiesta del ‘Cholo’ – vuole sui 35 milioni di euro.