Calciomercato Inter: i nerazzurri tornano fortissimi su un giocatore ideale per Antonio Conte e pallino dell’ad Marotta. Di chi si tratta

L’Inter ha vinto il 19° scudetto, ma non si vuole fermare qui. La dirigenza nerazzurra ha infatti la forte intenzione di rinforzare anche nei prossimi anni la rosa a disposizione di Antonio Conte per puntare a vincere ancora. Uno dei nomi più caldi per il mercato della ‘Beneamata’, oltre ad essere il giocatore ideale per il tecnico leccese e un pallino dell’ad Beppe Marotta da anni, è Sergej Milinkovic-Savic. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Savic all’Inter: tra difficoltà e caratteristiche ideali

Sergej Milinkovic-Savic all’Inter. Questa l’indiscrezione de ‘Il Messaggero’, con Marotta che avrebbe già avviato i contatti con l’agente del centrocampista serbo, Kezman, ed avrebbe pronta un ‘offerta da ben 80 milioni di euro. Operazione, però, per niente facile. In primis, per la questione economico- societaria del club nerazzurro, anche se Steven Zhang è tornato a Milano per chiarire ogni dubbio. In secondo luogo, il presidente della Lazio Claudio Lotito continua a chiederne addirittura 100.

Trattativa, quindi, con non pochi ostacoli in mezzo al tragitto. Al di là di questo, comunque, uno come il giocatore biancoceleste sarebbe davvero l’ideale per l’Inter di Antonio Conte. Savic è infatti una mezzala fisica in grado di fare tanti gol e capace anche di tirare ottimi calci piazzati. In più, ha anche l’assist e la corsa nei piedi. Insomma, non si tratterebbe di un investimento azzardato, bensì di un acquisto che potrebbe regalare un serio upgrade alla ‘Beneamata’ in vista della prossima stagione: anche perché, giocatori con le sue caratteristiche nella rosa del ‘Biscione’ attualmente proprio non ce ne sono. L’Inter potrebbe provare a imbastire un maxi affare, inserendo un paio di contropartite tecniche: occhio in tal senso ai nomi di Stefano Sensi e Valentino Lazaro (di rientro dal prestito al M’Gladbach), forse di gradimento ai biancocelesti.