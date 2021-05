Cordoba: “Spero che Bastoni possa diventare una bandiera interista ha qualità e grande maturità”

Inter, l’ex difensore Ivan Ramiro Cordoba ha voluto fare un commento sulla vittoria dello Scudetto della sua ex squadra. Poi ha dato un parere su un suo ‘collega’ nerazzurro e infine dato un consiglio di calcio mercato

INTER CORDOBA INTERVISTA/ L’ex difensore nerazzurro Ivan Ramiro Cordoba, è stato intervistato da ‘Libero’. Il giocatore, in questo momento è nello staff del tecnico del Venezia Paolo Zanetti, ed ha voluto parlare della sua ex squadra appena laureatasi campione d’Italia. Queste le sue prime dichiarazioni: “L’Inter può aprire un ciclo perché ha una rosa di grande carattere. Nonostante le difficoltà economiche la squadra ha tirato dritto”. In questo momento la squadra veneta si trova al 5° posto della classifica del campionato cadetto ed è sicura di giocare i playoff, quindi gli hanno chiesto se l’anno prossimo si potrà disputare un’Inter-Venezia e in merito ha detto: “Perché no, è un sogno che può essere realizzato. I ragazzi hanno ottenuto già qualcosa di importante, visto che i pronostici di inizio stagione ci davano coinvolti nella lotta salvezza e invece siamo ai playoff”. L’ex difensore, ha poi voluto dare la sua opinione su Alessandro Bastoni e ha detto: “Ha qualità diverse rispetto a me ma ha già dimostrato grande maturità. Spero possa diventare una bandiera interista”.

Prima di terminare l’intervista, Cordoba ha poi voluto dare un consiglio a Marotta e Ausilio e ha dichiarato: “Luis Muriel lo vedrei benissimo all’Inter. Ha avuto anni in cui non riusciva ad essere costante ma ora con Gasperini ha trovato continuità e sta tirando fuori il meglio di sé. All’Inter manca uno come Luis: assieme a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku per un attacco atomico”.