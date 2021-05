DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Sampdoria | Segui la cronaca in tempo reale

La trentacinquesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Sampdoria allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita la Sampdoria nel terzo anticipo della 35esima giornata del campionato di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno. Reduci dalla conquista aritmetica dello scudetto, i nerazzurri di Conte vogliono continuare a vincere per festeggiare al meglio il tricolore. Ma i blucerchiati di Ranieri sognano il colpaccio per continuare a stupire. All’andata finì in 2-1 per i liguri. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.