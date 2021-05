Pinamonti: due club della nostra serie A pronti a puntare sull’attaccante

Inter, l’attaccante Andrea Pinamonti in questa stagione ha trovato pochissimo spazio collezionando solo 5 presenze. Il suo procuratore Mino Raiola insieme con la dirigenza nerazzurra proveranno a trovargli un club che gli permetta di giocare con più continuità

INTER PINAMONTI AGGIORNAMENTO/ La stagione di Andrea Pinamonti in nerazzurro non si può dire certo positiva. Il calciatore ha trovato pochissimo spazio e ha collezionato solo 5 presenze in questa annata. Il suo procuratore Mino Raiola, si sta già attivando per trovargli una nuova squadra e, insieme ai dirigenti nerazzurri, ha già iniziato a cercare di individuare la giusta collocazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio

L’attaccante ha bisogno di trovare una squadra che gli permetta di giocare con continuità e gli dia fiducia, dopo le due avventure prima a Frosinone e poi al Genoa che, nonostante non fosse titolare inamovibile, gli hanno comunque permesso di farsi notare e di segnare 5 reti nel campionato italiano sia nella formazione laziale, che in quella ligure. In questo momento i club che sarebbero disposti a prendere l’attaccante sono l’Udinese, che appare in pole position e in second’ordine il Bologna. Come ha spiegato il sito Calciomercato.it