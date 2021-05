La corsa di Hakimi è stata un autentico fattore in questa stagione trionfale dell’Inter. Se ne sono accorti anche in Germania con il Bayern che ci pensa

Tra i protagonisti della grande stagione dell’Inter di Conte c’è senza alcun dubbio anche Achraf Hakimi, arrivato la scorsa estate dal Real Madrid dopo l’ottima esperienza vissuta al Borussia Dortmund. Il marocchino superata una primissima fase di ambientamento ha saputo calarsi alla perfezione nel meccanismo del tecnico salentino, che non ha più potuto farne a meno. Grande l’apporto di Hakimi soprattutto in fase offensiva con ben 7 reti e 8 assist che ne fanno un calciatore altamente decisivo. Uno sviluppo e una crescita che chiaramente non sono passate inosservate anche all’estero, dove oltre al solito Real Madrid spunta anche un altro top club europeo pronto a farci un pensierino. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Hakimi piace al Bayern: super scambio

Proprio dalla Germania, sua ex patria calcistica ai tempi del BVB, potrebbe arrivare la prossima pretendente per Hakimi. Si tratta del Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, che pare averlo messo sulla lista dei papabili obiettivi già da prima del suo approdo a Milano.

Molto complesso provare a convincere la società di Suning a cedere un pezzo così pregiato, ma i tedeschi potrebbero offrire uno scambio con Leon Goretzka, forte centrocampista teutonico in scadenza nel 2022. L’ostacolo principale però resta l’ingaggio dell’ex Schalke che si assesta su cifre non distanti dagli 8 milioni di euro.