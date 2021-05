Inter: nonostante non sia un titolare fisso numeri importanti per Alexis Sanchez nella squadra allenata da Antonio Conte. Tutti i dettagli

L’Inter nonostante lo scudetto conquistato vince ancora travolgendo 5-1 la Sampdoria di Claudio Ranieri. Tra i protagonisti del match contro i blucerchiati, sicuramente presente Alexis Sanchez.

Il talento cileno è stato decisivo ieri con una doppietta, ma anche in altre occasioni pur non essendo un titolare fisso nella squadra di Antonio Conte. Ha preso infatti parte a 20 gol in 21 presenze da titolare in Serie A: 9 reti e 11 assist per lui.