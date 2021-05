Calciomercato Inter: il futuro di Danilo D’Ambrosio continua ad essere in bilico in nerazzurro e dovrà essere chiarito ogni dubbio a breve

L’Inter a fine stagione dovrà valutare il futuro di molti giocatori tra cui quello di Danilo D’Ambrosio che è nerazzurro dal 2014. Il suo contratto scade a giugno e, per ora, i contatti sembrano essere ad un punto fermo. Il difensore italiano ha un’opzione valida per un’altra stagione. A gennaio sembrava che entrambe le parti avessero trovato l’accordo per continuare insieme ma adesso le cose sembrano cambiate. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, assalto da Madrid | Addio da 77 milioni

Calciomercato Inter, D’Ambrosio infastidito: e il Milan attende

Come detto, per il futuro di Danilo D’Ambrosio all’Inter sembrava veramente tutto fatto. Ma le incertezze economico-societarie del club, con il presidente Zhang tornato solo negli ultimi giorni a Milano, hanno cambiato in fretta gli scenari. Essendo mancati aggiornamenti alla trattativa, l’agente del calciatore pare aver manifestato il suo disappunto a Beppe Marotta secondo la ‘Gazzetta dello Sport’.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, taglio monte ingaggi | Doppia risoluzione contrattuale

Non è improbabile quindi che D’Ambrosio lasci i nerazzurri a fine stagione. Questo temporeggiamento da parte della società, infatti, non è particolarmente piaciuto al classe 1988 che ha spesso dimostrato attaccamento per la maglia. Su di lui ci sarebbero Roma, Monaco, Fiorentina e soprattutto Milan che sarebbe la destinazione più gradita dal calciatore visto che la sua famiglia sta molto bene a Milano.