Spuntano nuove voci di mercato relative al nome di Lautaro Martinez. Il Real Madrid ci prova: pronta la proposta all’Inter

Lautaro Martinez dopo una lunga estate (quella scorsa) di voci su un possibile addio in direzione Barcellona, alla fine è rimasto all’Inter completando il proprio percorso di crescita e diventando fondamentale nella conquista dello scudetto di Conte. L’argentino infatti è stato tra i migliori della stagione trionfale del club di Suning, confermandosi partner ideale di Romelu Lukaku ed incrementando il proprio bottino di reti. Un nuovo exploit per il ‘Toro’ che però attira come sempre le attenzioni dei maggiori club europei. Dopo il Barça della passata estate, ora il Real Madrid avrebbe in mente di lanciare l’assalto. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, paura Conte | Offerta irrinunciabile dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, uno in meno per l’attacco | Dirigenza ‘fregata’

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez nel mirino del Real Madrid: la proposta

Lautaro quindi è rimasto alla corte di Conte lo scorso anno, ma nella prossima sessione di calciomercato estiva ci sarà da ricacciare al mittente l’interesse forte del Real Madrid. Il club di Florentino Perez cerca da tempo un attaccante di respiro internazionale per tornare alla carica della Champions, e ringiovanire una squadra che nei suoi campioni manifesta una carta d’identità piuttosto avanti.

LEGGI ANCHE>>> ESCLUSIVO | Erede Handanovic: Inter convinta di averlo già in casa

Per provare a convincere l’Inter, il Real metterebbe sul piatto un risparmio sul pagamento di Hakimi, per il quale la società di Suning deve ancora sui 32 milioni di euro bonus inclusi, oltre al cartellino dell’attaccante serbo Luka Jovic, valutato invece sui 35 milioni.