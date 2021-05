C’è il rischio che l’Inter possa perdere Alessandro Bastoni, uno dei pilastri della squadra di Antonio Conte. Sul difensore ci sono diverse big europee

Non solo Lautaro Martinez, l’Inter rischia di ‘perdere’ anche Alessandro Bastoni. Al ‘Corriere dello Sport’ l’agente del classe ’99, Tullio Tinti, è andato all’attacco della proprietà nerazzurra paventando la possibilità di un addio del calciatore nella prossima sessione di calciomercato: “Da quattro mesi abbiamo un accordo con Marotta, Ausilio e Antonello. (…) C’era la promessa di portare lo stipendio a un livello giusto e l’intesa a febbraio c’era, con tanto di mail di conferma scambiate. Mancava solo che il presidente Zhang tornasse dalla Cina per formalizzare il tutto. Non più tardi di venerdì mi è stato comunicato che il rinnovo non è saltato, ma che bisogna aspettare che sia firmato questo prestito che la società sta trattando”.

Calciomercato Inter, agente Bastoni: “Questo comportamento non va bene. Rinnovo alle cifre concordate, oppure…”

“Se a questo punto potrebbe non rinnovare? Bastoni ha la maglia addosso perché è interista – ha risposto Tinti, rappresentante anche di Darmian e Andrea Ranocchia – Rispetterà gli accordi perché ha ancora un contratto e anche io i contratti sono abituato a rispettarli. Se il club vorrà rinnovare alle cifre concordate (4 milioni coi bonus fino a giugno 2024, ndr), ok, altrimenti dal 1° luglio in poi le cose cambieranno. Il momento è difficile e lo sappiamo, ma questo comportamento non va bene”, ha concluso. Sul difensore, uno dei pilastri della squadra di Conte, ci sono diverse big europee, su tutte il Manchester City di Pep Guardiola.