Si appresta a lasciare l’Inter dopo lo scudetto e quattro anni di militanza in nerazzurro, in cui ha collezionato solo 8 presenze

Oltre a Kolarov, Young e forse Ranocchia, l’Inter lascerà andare via a costo zero – ovvero non rinnovando il contratto in scadenza a giugno – anche il terzo portiere Daniele Padelli. In nerazzurro dal luglio 2017, quando arrivò da svincolato dopo la fine del contratto col Torino, il futuro del classe ’85 nativo di Lecco dovrebbe però essere sempre in Serie A. Secondo le informazioni di ‘Calciomercato.it’, infatti, per Padelli ha nuovamente mosso passi concreti l’Udinese.

Calciomercato Inter, Padelli verso l’Udinese: i dettagli

Il club della famiglia Pozzo gli ha proposto un contratto biennale. A Udine, Padelli potrebbe andare a fare addirittura il titolare, visto che molto probabilmente la società friulana venderà Musso sul quale c’è sempre il forte interesse di Marotta e soci, per i motivi che tutti sanno al momento impossibilitata a investire i 25-30 milioni che i bianconeri chiedono per il cartellino dell’argentino.