In casa Inter è alta tensione. I big, compreso Lukaku, cominciano a prendere in considerazione l’addio al club nerazzurro

C’è grande tensione in casa Inter. La richiesta di Steven Zhang, taglio di due mensilità (novembre e dicembre), è stata come ormai noto respinta dai calciatori. Gli stessi non intravedono un progetto chiaro per il futuro del club e quindi, come sottolinea stamane il ‘Corriere dello Sport’, hanno già cominciato a muoversi attraverso i rispettivi agenti per un eventuale trasferimento altrove. Da Lukaku ad Hakimi passando per Lautaro Martinez, il club di viale della Liberazione rischia di perdere i suoi big se la proprietà cinese non farà chiarezza circa le prospettive future.

Calciomercato Inter, la ‘Lu-La’ può dividersi: se Conte…

Dicevamo di Lukaku, già pure il belga (nel mirino sempre di Chelsea e Manchester City) ora non è più convinto di restare all’Inter. A maggior ragione se il suo ‘mentore’ Antonio Conte decidesse di andar via dopo il vertice con il presidente interista in programma nei prossimi giorni o al più tardi dopo la gara con l’Udinese, che sarà pure l’ultima di questa stagione. Rischia così di ‘rompersi’ la Lu-La, un tandem micidiale tra i migliori di Europa che ha fatto le fortune dell’Inter riportando in bacheca uno scudetto che mancava dal 2010.