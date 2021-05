Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima della sfida Inter-Roma valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto a ‘Sky Sport’ prima di Inter-Roma. Ecco le parole del Ds nerazzurro: “Quello che è stato fatto quest’anno è una impresa straordinaria, forse anche noi non ci rendiamo conto di quanto è stata bella questa cavalcata”.

Marotta ha poi risposto sulla questione stipendi e in merito al futuro di Conte.

TAGLIO STIPENDI – “Sull’Inter c’è sempre una grande lente di ingrandimento che enfatizza quelli che sono problemi comuni pure ad altre squadre. Posso garantire che nei modi e nei tempi giusti verranno onorati i contratti che legano i calciatori alla società. Tutto è partito da un confronto con la proprietà, con il presidente Zhang che ha fatto una fotografia di ciò che sta accadendo ora nel calcio e nell’Inter. Ha sensibilizzato i calciatori non dando però alcun diktat, per cui sta alla coscienza di ognuno capire come affrontare la situazione. Ribadisco comunque che l’Inter onorerà quelli che sono tutti gli impegni”.

CESSIONE BIG E PERMANENZA CONTE – “E’ giusto godersi questa vittoria, dopodiché la società comunicherà tutto quello che c’è da comunicare. Ora lasciateci gioire per questo traguardo. A tempo debito faremo tutte le valutazioni, ma tengo a dire che non siamo in una situazione così disastrosa. Dobbiamo essere ottimisti, io mi auguro che resti Conte perché con lui è iniziato un ciclo nonostante le tante avversità come il Covid. La speranza è sicuramente quella di poter continuare anche in mezzo a tante difficoltà”.