Arriva dalla Liga: nuovo big per l’Inter, che occasione

Arriva dalla Liga: nuovo big per l’Inter, che occasione

Come rivela Sport, il futuro di Miralem Pjanic potrebbe essere ancora in Italia. Il quotidiano, infatti, ha aperto la possibilità dell’addio temporaneo in prestito, una soluzione che potrebbe portare diversi club – tra cui l’Inter – di nuovo in pole per la sua acquisizione. L’ex Juventus attende una chiamata importante per ritornare protagonista dopo un’annata decisamente altalenante in Catalogna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio