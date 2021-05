Il mercato dell’Inter prevede inevitabilmente anche alcune uscite. Tra gli uomini da valutare c’è Stefano Sensi

In casa Inter si lavora già alacremente sul futuro con i possibili tagli di stipendi che lasciano ben intendere i problemi finanziari attuali della società di Suning. La festa scudetto ha infatti lasciato prontamente spazio alle valutazioni da fare in merito alla prossima stagione, sia dal punto di vista di eventuali nuovi innesti che di possibili cessioni. L’Inter dovrà infatti per forza di cose anche monetizzare per risollevare la situazione finanziaria, andando a spostare le pedine al momento meno inserite nel progetto di Antonio Conte. In questo quadro potrebbe finirci anche Stefano Sensi, che non ha vissuto una stagione convincente, e che potrebbe finire nel mirino di Gennaro Gattuso. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Gattuso verso Firenze: spunta l’idea Sensi

Annata ancora una volta ricca di problemi fisici per Sensi, che ha giocato decisamente meno di quanto ipotizzabile, e soprattutto offrendo un rendimento troppo altalenante. L’ex Sassuolo è infatti ai margini del progetto tecnico di Conte, ormai indirizzato su altri tipi di calciatore. Per queste ragioni il centrocampista italiano è in uscita e il suo destino potrebbe intrecciarsi con quello di Gattuso, suo estimatore già nei mesi scorsi a Napoli.

Il tecnico calabrese dovrebbe infatti lasciare gli azzurri, per accasarsi probabilmente alla Fiorentina. In viola Gattuso potrebbe quindi andare a richiedere proprio Sensi, con l’Inter aperta alla cessione visto che l’ex Sassuolo non dà garanzie sul piano fisico. I nerazzurri vogliono un’offerta solo cash: non meno di 20/25 milioni.