Inter: dal finanziamento tanto atteso fino al dialogo tra Steven Zhang ed Antonio Conte. Che settimana attende i nerazzurri, i dettagli

Archiviata anche la 37° giornata, che ha visto l'Inter perdere 3-2 in casa della Juventus, i nerazzurri si preparano ad una settimana veramente intensa. Con scudetto ormai abbondantemente archiviato, infatti, il club può iniziare a discutere del futuro tra tante questioni da risolvere in vista della prossima stagione. Come, ad esempio, il finanziamento da oltre 200 milioni di euro e la permanenza di Conte.

Inter, settimana cruciale: dal finanziamento a Conte, i dettagli

Tante questioni da risolvere per l’Inter, a partire dal finanziamento che si dovrebbe chiudere in settimana. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, attraverso Great Horizon nelle casse della ‘Beneamata’ arriveranno circa 200 milioni di euro. Va ancora tuttavia definito qualche dettaglio in più sull’operazione e le clausole che legheranno il ‘Biscione’ al fondo.

Se tutto si chiuderà all’incirca verso metà settimana, potrebbe esserci un incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte anche prima dell’ultima di campionato contro l’Udinese. Il tecnico leccese vuole chiarezza, per lui e per la squadra: capire se c’è la possibilità di vincere ancora e, soprattutto, di non rivivere le difficoltà di questa stagione ormai giunta al termine.