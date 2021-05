Inter: i nerazzurri tra meno di una settimana sfideranno l’Udinese e dopo il match finalmente potranno alzare il meritato 19° scudetto

L’Inter la prossima settimana, anzi tra meno di una settimana, potrà finalmente alzare al cielo il 19° scudetto della sua storia conquistato in largo anticipo. Lo farà contro l’Udinese allo stadio ‘San Siro’ domenica alle alle ore 15. Il confronto verrà trasmesso su ‘Dazn’.

E’ stato infatti ufficializzato l’orario del match tra nerazzurri e friulani, unico club italiano che la squadra allenata da Antonio Conte non è riuscita a battere in tutta la stagione. La ‘Beneamata’ sarà l’unica a scendere in campo tra 6 giorni nel pomeriggio. Dopo la partita, andrà in scena la tanto agognata premiazione attesa 11 anni dal ‘Biscione’. Chi lotta per l’accesso alla prossima Champions League – Napoli, Milan e Juventus – giocherà alle ore 20.45.