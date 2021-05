Non solo Dimarco, l’Inter ha deciso di riportare a casa un altro suo giovane talento. Prenderà il posto di Andrea Pinamonti

Per alleggerire i costi e più precisamente il monte stipendi, Steven Zhang punta anzitutto a disfarsi dei calciatori con ingaggi pesanti e non indispensabili alla causa. Sulla lista dei partenti figurano quindi anche Vidal e Alexis Sanchez, con entrambi che potrebbero dire addio a costo zero (con però buonuscita) attraverso la risoluzione dei rispettivi contratti. In entrata, invece, l’obiettivo è riportare a casa alcuni dei talenti in giro per l’Italia, vedi Dimarco dal Verona. Il terzino, che con Juric si è ben disimpegnato pure da centrale sinistro della difesa a tre, rimpiazzerà Young il cui contratto è in scadenza.

Sempre dal club scaligero, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, tornerà per restare Eddie Salcedo. Il club di viale della Liberazione crede molto nel 19enne, che nei piani andrà a sostituire Pinamonti e quindi a ricoprire il ruolo di quarta punta. Ma a Conte andrà bene?

Pinamonti potrebbe trasferirsi allo stesso Verona, con la formula del prestito, considerati gli ottimi rapporti tra il suo agente Mino Raiola e la società del presidente Setti. L’Inter è anche apertissima alla cessione a titolo definitivo del classe ’99, ma c’è come noto l’ostacolo ingaggio. L’attaccante di Cles guadagna una cifra non lontana dai 3 milioni di euro netti.