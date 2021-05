Calciomercato Inter: serata calda per il futuro di Stefano Sensi che potrebbe essere decisamente distante dai nerazzurri. Tutti i dettagli

Stefano Sensi ha avuto una stagione davvero complicata a causa dei soliti problemi fisici che lo hanno attanagliato sin dal 2019, anno del suo approdo all'Inter. Dopo un inizio davvero di altissimo livello, piano piano ha iniziato a non trovare più tanto spazio nella squadra allenata dal tecnico leccese. Proprio per questo motivo potrebbe lasciare in estate i nerazzurri, diretto verso la Fiorentina o… Lo Shakhtar Donetsk.

Calciomercato Inter, Sensi tra Fiorentina e De Zerbi: il suo futuro

Stefano Sensi sempre più in bilico all’Inter. Il suo futuro potrebbe essere al di fuori di Milano. Secondo ‘La Nazione’ potrebbe rimanere in Serie A e approdare alla Fiorentina. I nerazzurri non si opporrebbero ad una sua cessione e il prezzo è fissato sui 15 milioni di euro.

In alternativa, un’altra strada per il centrocampista italiano. Ovvero lo Shakhtar Donetsk. L’attuale allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, dovrebbe infatti essere ingaggiato dal club ucraino a breve. In questo caso, potrebbe portare con sé un suo pupillo della sua esperienza in neroverde, proprio Sensi. E non è escluso che venga accontentato.