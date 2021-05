By

Vidal e Sanchez via a zero: grosso risparmio per l’Inter

Vidal e Sanchez via a zero: grosso risparmio per l’Inter

Secondo Tuttosport, l’Inter ha deciso di cedere Vidal e Sanchez a costo zero per risparmiare sugli ingaggi. Sotto contratto fino al 2022 e fino al 2023, i due cileni percepiscono circa 6,5 e 7 milioni a testa. La strategia dei nerazzurri è quella di recuperare il più possibile dai tagli per ammortizzare l’enorme debito registrato a bilancio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio