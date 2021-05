Inter: altro record in arrivo per i nerazzurri in vista del match contro l’Udinese, valevole per la 38° e ultima giornata di Serie A

L’Inter domani contro l’Udinese raggiungerà un altro record, quello di presenze in Serie A. Una statistica che vede i nerazzurri largamente davanti a tutti.

E’ infatti l’unica squadra italiana a non essere mai retrocessa: 3000 partite nella competizione italiana più importante. Di queste, 1495 successi, 834 pareggi e 670 sconfitte. Numeri importanti per il club nerazzurro che dopo il match con i friulani alzeranno finalmente al cielo lo scudetto atteso ben undici anni.