Antonio Conte è legato all’Inter da un altro anno di contratto da 12 milioni di euro

E’ slittato a domani, a meno di nuovi slittamenti, l’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang che sarà decisivo per la permanenza o meno del tecnico sulla panchina dell’Inter. Decisivo? Non proprio, stando almeno al giornalista ‘esperto’ di calciomercato Paolo Bargiggia. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI. Su Twitter, Bargiggia ha infatti scritto che “Antonio Conte avrebbe maturato l’idea di lasciare l’Inter. Lo comunicherà a Zhang nell’imminente incontro e il presidente proverà a fargli cambiare idea. Ma i troppi tagli che dovrà fare il club spingono fuori l’allenatore scudettato“.

Calciomercato Inter, Allegri se Conte va via: ma deve restare Marotta

Conte vuole delle ‘garanzie’, su tutte la non cessione dei big, che evidentemente Zhang non può dargli. Vediamo se domani l’epilogo sarà davvero il divorzio. Chi il successore? Dovesse restare Marotta, perché a questo punto è in bilico anche l’Ad, il nome forte sarebbe quello di Massimiliano Allegri, già in lizza per le panchine di Juventus e Real Madrid. A proposito delle ‘Merengues’, nelle ultime ore è tornato clamorosamente a circolare proprio il nome di Antonio Conte.