Calciomercato Inter: il futuro di Georginio Wijnaldum sembra essere arrivato ad una risposta definitiva. I dettagli sul giocatore olandese

Ormai è chiaro, Georginio Wijnaldum è un giocatore in uscita dal Liverpool. Piace tanto a molti club europei (su tutti Inter e Juventus in Italia e Barcellona in Spagna). Le sue parole ai microfoni di ‘Sky Sport’ mettono un punto alla sua avventura con i ‘Reds’ durata 5 anni. Le sue parole:

“Sto combattendo contro le lacrime in questo momento. I tifosi del Liverpool mi hanno dimostrato grande amore durante i cinque anni. Mi mancheranno, speravo di giocare qui ancora tanti anni, ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Ora devo iniziare una nuova avventura ma non ho ancora firmato per un altro club“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, futuro Wijnaldum: gli ostacoli ‘limitano’ i nerazzurri

Ormai è ufficiale, a partire dalla prossima stagione Georginio Wijnaldum non sarà più un giocatore del Liverpool. Il futuro potrebbe essere anche all’Inter, dato che insieme a Juventus e Barcellona è la squadra che ha mostrato più interesse di tutte le altre. Gli agenti del centrocampista olandese, acquistabile a zero, potrebbero infatti offrirlo anche ai nerazzurri.

L’ostacolo, però, è doppio: innanzitutto l’ingaggio del giocatore, che molto probabilmente chiederà circa 8 milioni di euro a stagione più commissioni decisamente elevate. In più, i nerazzurri sono ancora bloccati sul mercato. Motivo per cui fare previsioni prima dell’incontro tra Zhang e Conte, è veramente difficile.