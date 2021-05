Inter: i nerazzurri comunicano le condizioni di Stefano Sensi dopo il match contro l’Udinese. Le condizioni del centrocampista italiano

Dopo la gioia per lo scudetto e la successiva festa per l’Inter e i suoi tifosi, non arrivano ottime notizie per quanto riguarda Stefano Sensi che ieri, durante il match contro l’Udinese, è uscito dal campo dolorante. Il comunicato dei nerazzurri che fa chiarezza sul quadro generale del centrocampista italiano:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, assalto ad Hakimi | Offerta clamorosa

“Stefano Sensi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo la sostituzione al 39’ del primo tempo della gara di ieri contro l’Udinese. Gli accertamenti, che hanno evidenziato un’elongazione all’adduttore pre-inserzionale lungo della coscia destra, si sono svolti alla presenza del responsabile dell’area medica di FC Internazionale Milano, professor Piero Volpi, e del responsabile dell’area medica della FIGC, professor Andrea Ferretti. Le condizioni di Sensi saranno rivalutate nei prossimi giorni”.