Clamoroso Donnarumma: via a zero! L’Inter pensa alla follia

Il Milan perderà Donnarumma a costo zero. La clamorosa notizia è ormai nell’aria visto l’imminente ingaggio del sostituto Maignan del Lille. Troppo esose le richieste di Raiola che chiede 10 milioni l’anno per il suo assistito. Vista la particolarità del suo status, ossia parametro zero, l’Inter starebbe pensando ad un clamoroso colpo di mercato facendo uno sforzo enorme sul mercato. Molto difficile che possa concretizzarsi ma non realmente impossibile vista la stima di Conte e soprattutto di Marotta che ha provato a portarlo anche alla Juventus. Inoltre, gli ottimi rapporti con Raiola possono influire pesantemente sulla scelta definitiva del portiere, ad oggi un professionista a tutto tondo che sembra avere la personalità per gestire e affrontare un trasferimento del genere.

