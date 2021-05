Massimiliano Allegri è il nome in pole per raccogliere l’eredità di Conte. Ma per l’Inter si fanno anche altri tre nomi, uno clamoroso

E’ Massimiliano Allegri il candidato numero uno per il dopo Conte. E non può essere altrimenti, considerato il grande rapporto tra lui e Beppe Marotta che appare destinato a rimanere al timone del comparto sportivo dell’Inter e quindi ad accettare-assecondare il piano di ridimensionamento di Suning. Il tecnico livornese è però anche nel mirino di Real Madrid e Juventus, ecco perché l’Ad nerazzurro e il Ds Ausilio sono ‘costretti’ a tenere in considerazione altri nomi. Stando alle indiscrezioni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sono tre alternative ad Allegri, una di queste è rappresentata da un altro ex bianconero: Maurizio Sarri. Va detto, tuttavia, che l’attuale rosa non è proprio ‘funzionale’ alla idea di calcio dell’allenatore toscano. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | De Paul sempre più verso Madrid: incontro con l’agente

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Via Perisic: dalla Premier alla Germania fino al… Monaco: le ultime

Calciomercato Inter, da Allegri a Sarri fino a Mihjalovic e Inzaghi

In lizza poi l’ex Sinisa Mihajlovic, per temperamento il più ‘simile’ a Conte e in ‘rotta’ col Bologna, e naturalmente Simone Inzaghi che è ancora in scadenza con la Lazio, anche se le ultime dalla Capitale danno molto probabile un accordo per il rinnovo. Non si possono escludere altri nomi a sorpresa, vedi l’altro grande ex Dejan Stankovic.