Inter: la Curva Nord non ci sta alle decisioni per il futuro dei nerazzurri dettate da Zhang e lo fa sapere in maniera chiara. I dettagli

Non la migliore giornata certamente per i tifosi dell’Inter, con Antonio Conte che potrebbe lasciare i nerazzurri nelle prossime ore, e un giocatore (Lautaro Martinez su tutti) potrebbe essere sacrificato sul mercato per risanare il bilancio. La Curva Nord in particolare non ha preso benissimo questo tipo di decisioni che determineranno il futuro della ‘Beneamata’. Lo hanno palesato con due striscioni molto chiari, come spiegato dal giornalista di ‘Sport Mediaset’ Marco Barzaghi:

