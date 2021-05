Nuovo tentativo dell’Inter per Simone Inzaghi. Proposte cifre importanti, il tecnico vacilla

Simone Inzaghi non ha ancora firmato il rinnovo con la Lazio e così l’Inter ha rilanciato offrendo, stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, una cifra molto importante: si parla di circa 5,5 milioni di euro bonus inclusi.

L’agente Tinti, che rappresenta anche il tecnico biancoceleste, è in sede mentre lo stesso Inzaghi è a colloquio con Lotito per metterlo a corrente della ‘super’ offerta di Marotta e soci. Un’offerta forse irrinunciabile per Simone Inzaghi, fin dall’inizio primissima alternativa ad Allegri per il post Conte.