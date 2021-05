Eto’o: “Non esistono favoriti quando si gioca una finale. È una sola partita dove tutto è possibile”

Inter, l’ex attaccante Samuel Eto’o è stato intervistato per dare un parere sulla finale di Champions League che si disputerà sabato sera tra Manchester City e Chelsea. L’ex calciatore ha giocato e vinto tre competizioni

INTER ETO’O CHAMPIONS LEAGUE/ Sabato 29 maggio 2021 si disputerà allo stadio Do Dragão di Porto, anziché a Istanbul, la finale della Champions League tra Manchester City e Chelsea. In vista di questa partita, Goal ha voluto intervistare Samuel Eto’o che ha avuto l’onore di disputare e vincere tre volte questa competizione, due con il Barcellona e una con l’Inter. Queste le sue dichiarazioni: “Giocare queste grandi partite è il sogno di ogni calciatore. Durante la mia carriera ho avuto l’onore di disputare match molto importanti, comprese tre finali Champions, quindi so quanto siano speciali quei momenti vissuti con la famiglia, con i compagni e soprattutto con i tifosi”.

Naturalmente, gli hanno chiesto un pronostico su questa importante sfida, ma l’ex giocatore non ha voluto sbilanciarsi e ha detto: “Per alcuni il City è la grande favorita, ma per come la vedo io non esistono favoriti quando si gioca una finale. È una sola partita dove tutto è possibile“.