Leonardo e il PSG sono pronti a tornare alla carica per Lautaro Martinez. Cifre e ingaggio per strapparlo all’Inter

La straordinaria stagione di Lautaro Martinez si è chiusa domenica pomeriggio con il gol su calcio di rigore messo a referto contro l’Udinese. 19 reti e 11 assist stagionali per il ‘Toro’ nerazzurro che ha compiuto uno step ulteriore rispetto alla passata stagione. Un nuovo exploit che non è ovviamente passato sotto traccia agli occhi delle big europee, pronte da tempo a sferrare un nuovo assalto al numero 10 interista. Questa volta non ci sarebbero solo le big di Spagna, Real, Atletico e Barcellona alla finestra per Martinez. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Dalla Spagna rilanciano anche la pista PSG, già forte su Hakimi, per Lautaro. L’argentino potrebbe essere il sostituto ideale di Mauro Icardi, che vorrebbe andar via da Parigi dopo un’annata molto complicata e condizionata da problemi fisici e dalla folta concorrenza in attacco. L’Inter chiede 70 milioni di euro per il proprio gioiello, ma potrebbe accettare anche un’offerta da 60 milioni, in virtù anche degli ottimi rapporti coi francesi proprio a seguito dell’affare Icardi.

Leonardo e soci inoltre a Lautaro potrebbero offrire 10 milioni di euro coi bonus per cinque anni, andando così a ricalcare esattamente le stesse cifre dell’ex nerazzurro Mauro Icardi. Per qualità e caratteristiche l’attaccante nerazzurro ben si sposerebbe sia con Neymar che con Mbappe, le altre due stelle del Paris Saint Germain. Che, quindi, potrebbe ‘scippare’ all’Inter due titolarissimi: Hakimi più Lautaro, un doppio colpo da 110 milioni e per l’Inter plusvalenza da circa 70 milioni di euro.